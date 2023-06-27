محافظ المنيا يستقبل وفودًا كنسية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء وفودا ً كنسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور ممثلي كافة الكنائس والمطرانيات على مستوى المحافظة.

ضمت الوفود المهنئة، نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، ونيافة الأنبا مكاريوس أسقف مدينة المنيا وتوابعها، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، ونيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والقس عصام عطية راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، والأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا، والأنبا بشارة مطران الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، والوفود المرافقة لهم، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضم النائب مجدي ملك، والنائب كريم بدر، والنائب هاني عبد الشهيد.

رحب المحافظ بالآباء المطارنة والقساوسة، وبالوفود المرافقة لهم، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره لهذه التهنئة الكريمة، مؤكداً على تقديره لروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين كافة أبناء الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

وعبرت الوفود الكنسية عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مؤكدين على علاقات الود والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.



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