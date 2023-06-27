وزيرة الخارجية الفرنسية تبحث مع المفوض العام للأونروا الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين

بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء، الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزيرة كولونا ولازاريني ناقشا الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة حيث تفاقم عليهم "انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وجددت كولونا دعم فرنسا لوكالة (أونروا) مؤكدة ان عملها ”ضروري لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين لا سيما في مجالي الصحة والتعليم“.

واوضح البيان ان الوكالة الأممية تساهم من خلال عملها في استقرار المنطقة وهو "أمر ضروري من أجل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وحالة اللاجئين".

وذكر البيان ان فرنسا زادت مساهمتها في السنوات الأخيرة فهي سادس مساهم في ميزانية (أونروا) لعام 2023 مؤكدا استمرار فرنسا في هذا الدعم المالي خلال السنوات القادمة.