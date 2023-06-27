محافظ الأقصر ورئيسا الجامعتين يهنئون الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجياً من الله سبحانه بأن يُعيد تلك المناسبة على سيادتكم وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وللفريق أول محمد زكي– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء والمحافظين.

كما بعث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرقيات مماثلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه حسين، التهنئة إلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعباً بالخير والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة الأقصر بخالص التهنئة لأسرة الجامعة من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب ومنتسبي الجامعة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم زين الدين بالتهنئة لأسرة جامعة طيبة التكنولوجية، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة طيبة، الله عز وجل، أن يُعيد تلك المناسبة على رئيس الجمهورية، بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.