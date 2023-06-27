ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات تفتيشية على المعديات بالشيخ حسن بمركز مطاي

استعداداً لاستقبال
استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم الثلاثاء، الحالة العامة بمعدية الشيخ حسن بمطاي والتفتيش على اللنشات الخاصة للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.
وأكد رئيس المركز، على ضرورة الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.
 

353759036_1538372466570482_2113631843414033878_n
353759036_1538372466570482_2113631843414033878_n
استقبال عيد الأضحى المبارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي محافظ المنيا وسائل الأمان