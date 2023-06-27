رسميًا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد لاعبه الفرنسي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط الفريق حتى عام 2024.

وكان عقد رابيو ينتهي مع يوفنتوس بنهاية الشهر الجاري، قبل أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق حول تجديد تعاقد لاعب خط وسط منتخب فرنسا مع فريق السيدة العجوز.

وبحسب البيان الذي نشره النادي الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني، فإن اليوفي جدد عقد رابيو لموسم واحد فقط حيث يستمر حتى صيف 2024.

انضم أدريان رابيو لصفوف يوفنتوس في صيف 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض رابيو 177 مباراة بقميص اليوفي وسجل 17 هدفًا بجميع المسابقات، كما حصل على 3 ألقاب مع يوفنتوس (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي).