عيد الأضحى.. مواعيد الصلاة غدًا الأربعاء بمدن ومحافظات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، حيث سيوافق غدا الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م العاشرُ من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتنشر "البوابة نيوز " مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى :



القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16



العريش 6:08



الطور 6:16



سانت كاترين 6:14



طابا 6:08



شرم الشيخ 6:14



دمنهور 6:22



طنطا 6:20



المنصورة 6:18



الزقازيق 6:19



بنها 6:21



شبين الكوم 6:21



كفر الشيخ 6:20



الفيوم 6:25



بنى سويف 6:24



المنيا 6:28



أسيوط 6:28



سوهاج 6:28



قنا 6:24



أسوان 6:28



أبو سمبل 6:37



مرسى مطروح 6:34



الغردقة 6:18



الخارجة 6:36



الإسماعيلية 6:16



دمياط 6:16



السلوم 6:42



نويبع 6:10



حلايب 6:17



شلاتين 6:19



وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.