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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عيد الأضحى.. مواعيد الصلاة غدًا الأربعاء بمدن ومحافظات مصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، حيث سيوافق غدا الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م العاشرُ من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وتنشر "البوابة نيوز " مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى : 

القاهرة 6:21
الجيزة 6:22
الإسكندرية 6:24
بورسعيد 6:14
السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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