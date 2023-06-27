التشيك: سلمنا أوكرانيا عشرات الدبابات والمركبات القتالية

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن بلاده زودت أوكرانيا خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بـ24 دبابة و76 مركبة مشاة قتالية و654 صاروخ موجه مضاد للدبابات.

وقال فيالا حسبما نقل (راديو براغ الدولي) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية إن الحكومة التشيكية أرسلت أيضًا 16 مركبة منظومة دفاع جوي خاصة، و57 ألف خراطيش ذخيرة للمدافع ومدافع الهاوتزر، و144 سلاحًا مضادًا للطائرات، فضلًا عن معدات عسكرية أخرى وقطع غيار ووقود ومعدات واقية ضد الأسلحة الكميائية والبيولوجية.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده فيالا في وزارة الدفاع بحضور وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا ورئيس هيئة الأركان العامة التشيكية كاريل ريهكا.

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن الجيش ما زال لديه المزيد من المعدات المتاحة التي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا.