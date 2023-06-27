ويستهام يرفض عرض مانشستر سيتي لشراء ديكلان رايس

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي تقدم بعرض إلى ويستهام يونايتد لشراء نجمه خط وسطه ديكلان رايس.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي عرض 80 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 10 ملايين جنيه إسترليني أخرى من أجل ضم رايس في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت أن ويستهام رفض عرض الفريق السماوي لأنه لا يرتقى إلى تطلعاتهم حيث يخططون للحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتخلي عن نجم الفريق صاحب الـ24 عاما.

وكان نادي أرسنال قد تقدم بعرض للحصول على رايس مقابل 75 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 15 مليون جنيه إسترليني كإضافات، وهو العرض الأغلى في تاريخ النادي، ولكن ويستهام رفضه سريعا.