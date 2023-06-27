ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ويستهام يرفض عرض مانشستر سيتي لشراء ديكلان رايس

ديكلان رايس
ديكلان رايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي تقدم بعرض إلى ويستهام يونايتد لشراء نجمه خط وسطه ديكلان رايس.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي عرض 80 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 10 ملايين جنيه إسترليني أخرى من أجل ضم رايس في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت أن ويستهام رفض عرض الفريق السماوي لأنه لا يرتقى إلى تطلعاتهم حيث يخططون للحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتخلي عن نجم الفريق صاحب الـ24 عاما.

وكان نادي أرسنال قد تقدم بعرض للحصول على رايس مقابل 75 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 15 مليون جنيه إسترليني كإضافات، وهو العرض الأغلى في تاريخ النادي، ولكن ويستهام رفضه سريعا.

ويستهام يونايتد ديكلان رايس مانشستر سيتى ارسنال