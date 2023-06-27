مبعوث بابا الفاتيكان للسلام في أوكرانيا يزور موسكو يومي الأربعاء والخميس

أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء أن الكاردينال ماتيو زوبي مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا سيزور موسكو يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بعد أسابيع من زيارته كييف.

وقال الفاتيكان في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم إن الكاردينال ماتيو ماريا زوبي في الـ28 و29 من يونيو، برفقة مسؤول من أمانة سر الدولة، سيزور موسكو بصفته مبعوثا للبابا.

وأضاف البيان أن "الغرض الرئيسي من المبادرة هو تشجيع البوادر الإنسانية التي يمكن أن تساعد على تعزيز حل للوضع المأساوي الحالي، وإيجاد سبل لتحقيق سلام عادل".

كان مبعوث بابا الفاتيكان قد زار أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر والتقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى.

ودائمًا ما دعا البابا فرنسيس قادة العالم إلى العمل نحو حل الصراع بطريقة سلمية.