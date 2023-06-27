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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار النمساوي: التطورات في روسيا مسألة داخلية

كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، في تصريحات اليوم الثلاثاء أن التطورات في روسيا حاليًا تثير حالة من عدم اليقين ولكنها مسألة روسية داخلية.

وقال نيهمر إن النمسا تراقب الوضع عن كثب وتتواصل باستمرار مع شركائها الدوليين، مضيفًا أنه تم اتخاذ تدابير وقائية في النمسا، لافتًا إلى أن الحكومة لن تسمح بحدوث صراع داخلي روسي على أرض النمسا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي النمساوي في وقت لاحق اليوم اجتماعًا طارئًا برئاسة المستشار نيهمر وبحضور كلوديا تانر وزيرة الدفاع وجيرهارد كارنر وزير الداخلية وقيادات الأمن لمناقشة تأثير الوضع في روسيا على النمسا.

النمسا روسيا التطورات مسألة روسية داخلية