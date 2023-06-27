ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا: نتابع باهتمام ما يجري بروسيا دون تدخل في شأنها الداخلي

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن ما يجري في موسكو “مسألة داخلية تخص الاتحاد الروسي وليس من اختصاصنا نحن في إيطاليا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التدخل”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء “لسنا في حالة حرب مع روسيا ونتدخل فقط دفاعا عن أوكرانيا. لم يدعم أي مٍنّا (مجموعة) فاغنر أو تلفظ بكلمات توحي بالتدخل” في الشأن الروسي، لكن “نتابع الأحداث دقيقة بدقيقة وباهتمام”.

وأشار تاياني إلى أن تمرد يفغيني بريغوجين “لم يتكهن به أحد” إلا أنه يعتبر مؤشرا على أن “هناك تصدعات داخل النظام الروسي”.

وزير الخارجية الايطالي الاتحاد الأوروبي ايطاليا موسكو