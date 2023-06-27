إيطاليا: نتابع باهتمام ما يجري بروسيا دون تدخل في شأنها الداخلي

أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن ما يجري في موسكو “مسألة داخلية تخص الاتحاد الروسي وليس من اختصاصنا نحن في إيطاليا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التدخل”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء “لسنا في حالة حرب مع روسيا ونتدخل فقط دفاعا عن أوكرانيا. لم يدعم أي مٍنّا (مجموعة) فاغنر أو تلفظ بكلمات توحي بالتدخل” في الشأن الروسي، لكن “نتابع الأحداث دقيقة بدقيقة وباهتمام”.

وأشار تاياني إلى أن تمرد يفغيني بريغوجين “لم يتكهن به أحد” إلا أنه يعتبر مؤشرا على أن “هناك تصدعات داخل النظام الروسي”.