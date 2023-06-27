ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فيديو.. تمساح يهاجم صيادًا ويحوله إلى "ضحية"

تمساح
تمساح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في لقطة مفاجئة لرجل يصطاد بالقرب من بركة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية ترحيبًا غير حار من تمساح، في حادثة مروعة تم تسجيلها بواسطة أحد المارة.
ويظهر في الفيديو كيف تمكن الصياد من الوصول إلى مسافة آمنة بعيدًا عن التمساح، حيث توقف التمساح عن الهجوم عليه بعد بضع ثوانٍ.

وقال خبير التماسيح في إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ساوث كارولينا: "من المحتمل أن التمساح اقترب من الرجل لأنه ربط البشر بالطعام، ربما لأنه تم إطعامه من قبل الناس في الماضي".
منذ عام 2000، أبلغت ولاية ساوث كارولينا عن 23 هجوما من قبل التماسيح، بما في ذلك 5 هجمات أدت إلى الوفاة، حيث تُدرج التماسيح في جزيرة هيلتون هيد على أنها "عامل جذب"، ونادرًا ما تهاجم البشر.
يشار إلى أن التماسيح في يوم من الأيام كانت مهددة بالانقراض، لكنها تعيش الآن بأعداد معقولة في هذه الجزيرة.

تمساح صياد ولاية ساوث كارولينا الأمريكية