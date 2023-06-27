رئيس الأسقفية يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أرسل الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، خطابات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء فى نص الخطاب: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.

وقال المطران سامى: ندعو الله القدير أن يمنحنا فى ظل هذه المناسبات المباركة، القدرة لدفع بلادنا الحبيبة مصر للأمام ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.

كما أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خطابات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان قد زار رئيس الأساقفة الأسبوع الماضي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.