بايرن ميونخ يقدم عرضًا رسميًا لتوتنهام لشراء هاري كين

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني قدم عرضا رسميا، اليوم الثلاثاء، للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

وأشارت التقارير، إلى أن بايرن ميونخ أرسل عرضا رسميا لتوتنهام، للتعاقد مع كين مقابل 70 مليون يورو إلى جانب إضافات.

ويرتبط الدولي الإنجليزي بعقد مع توتنهام في صيف 2024، ويعد مطمعا لكبار الفرق الأوروبية على رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني

من جهته، قال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين، إن العرض الرسمي الأول من جانب بايرن ميونخ لضم هاري كين، قوبل بالرفض من جانب مسؤولي توتنهام.

وأضاف رومانو، أن إدارة توتنهام لن تقبل بمثل هذا العرض مقابل الاستغناء عن نجمها الأول الذي يقدم مستويات رائعة منذ انضمامه.

ونجح كين في تسجيل 32 هدفا مع توتنهام خلال الموسم الماضي، بينهم 30 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليصبح ثاني هدافي المسابقة خلف إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.