25 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، أمام لجنة السياسة النقدية، غدًا الأربعاء.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2285 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، لتسجل مستوى 1928 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1959 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1524 جنيها، والجنيه الذهب سجل 18280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، مع ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، ولامس مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا، ولامس مستوى 1932 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1923 دولارًا.