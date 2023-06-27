بالفيديو.. جهود لإنقاذ قرود موريكي بالبرازيل من الانقراض

عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرًا بعنوان "جهود لإنقاذ قرود موريكي في البرازيل من تهديد الانقراض"، حيث يظهر الفيديو قرود موريكي في محمية فيليسيانو ميغيل عبدالله في جنوب شرق البرازيل.

وبدأت عالمة الأحياء كارين سترير، بدراسة قرود موريكي، أكبر قرد في الأمريكيتين عام 1983 عندما كان عددهم لا يتجاوز 50 بينما يتراوح عددهم حاليًا، 232 قردًا.

ويصل طول هذا النوع من القرود والمهدد بالانقراض إلى حوالي 152,4 سم ويصل وزنه إلى 15 كيلو.

في حين يبلغ متوسط العمر المتوقع 45 عامًا، لا يمكن للإناث أن تلد إلا كل ثلاث سنوات ويشكل ذلك عائقا في زيادة التكاثر بحسب عالمة الأحياء.