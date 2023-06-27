ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج.. صور

استقبل جبل عرفات، اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، جموع ضيوف البيت الحرام، وذلك لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وبدأ صباح اليوم بتحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

واكتمل وفد الرحمن اليوم على صعيد عرفات، وعلت الحناجر بالتكبير والتهليل والتلبية، وقد جاء يوم عرفة وسط أجواء شديدة الحرارة وزحام في شوارع عرفات، وبذلت السلطات السعودية جهودا كبيرة للتسهيل على الحجاج وتنظيم عمليات تصعيد الحجيج، كما نشرت مبردات المياه وخراطيم لرش المياه بشوارع عرفات للتخفيف من حرارة الجو.

وعلى صعيد الحج السياحي فقد استمرت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة استمرت استنفار عام منذ أمس الاثنين بين لجانها المختلفة، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة منذ عصر أمس إلى صعيد عرفات مباشرة وشكلت رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع كافة لجان البعثة التي انتشرت طوال أمس بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات، وتستعد تلك اللجان للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى مع آخر ضوء من يوم عرفة.

شارك في متابعة تلك اللجان كل من سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحى بالوزارة وناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة واحمد ابراهيم وهشام امين عضوى اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، أن البعثة شكلت ١٢ لجنة فرعية تم توزيعهم بين مخيمات حجاج السياحة البالغ عددهم ١٦ ألفا و١٠٠ حاج، موضحة ان تلك اللجان ضمت مفتشين ذوي خبرة للتدخل لحل اية مشاكل بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث " ٥ نجوم أو بالرحلات الاقتصادية والبري "، واوضحت رئيس بعثة الحج السياحي ان تلك اللجان قدمت تقرير علي مدار الساعة منذ بدء تصعيد الحجاج إلى عرفات لاداء الركن الاعظم للحج.

وأشارت إلى ان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار تابع مع البعثة عمليات تصعيد حجاج الشركات وطلب موافاته بتقارير طوال اليوم باحوال الحجاج كما أصدر توجيهاته للبعثة بالاستمرار في متابعة الحجاج في النفرة وطوال ايام التشريق وضرورة ملازمة بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

وأوضحت أن عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات سارت بسهولة ويسر في ظل خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق لعملية التصعيد.

وقالت إن جميع مخيمات السياحة بعرفات المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول، مشيرة إلى وجود بعض السلبيات التي سارعت البعثة ولجانها بحلها فورا.

وشددت على ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة أولا بأول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج.