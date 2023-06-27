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الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١١ سفينة وتم تداول ١٢٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٦٥٦ شاحنة و ١٠٩٠ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٤٥٠٠ طن بضائع ، ٤٠١ شاحنة ١٠٧٦ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٨٠٠٠ طن بضائع ، ٢٥٥ شاحنة و ١٤ سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية و تغادر السفينتين الحرية٢ و بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  بوسيدون اكسبريس وأمل وغادرت العبارة القاهرة  امل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول ٢٠٠٠ طن بضائع و ٢٢٠ شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، كما يستعد   ميناء بورتوفيق لاستقبال  السفينة النوى اكسبريس وعلي متنها   ٧٨٠ سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٣٢٥٠ راكب بموانيها .

- هيئة موانيء البحر الأحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري