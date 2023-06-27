أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١١ سفينة وتم تداول ١٢٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٦٥٦ شاحنة و ١٠٩٠ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٤٥٠٠ طن بضائع ، ٤٠١ شاحنة ١٠٧٦ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٨٠٠٠ طن بضائع ، ٢٥٥ شاحنة و ١٤ سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية و تغادر السفينتين الحرية٢ و بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل وغادرت العبارة القاهرة امل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول ٢٠٠٠ طن بضائع و ٢٢٠ شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلي متنها ٧٨٠ سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٣٢٥٠ راكب بموانيها .
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١١ سفينة وتم تداول ١٢٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٦٥٦ شاحنة و ١٠٩٠ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٤٥٠٠ طن بضائع ، ٤٠١ شاحنة ١٠٧٦ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٨٠٠٠ طن بضائع ، ٢٥٥ شاحنة و ١٤ سيارة .