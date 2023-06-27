"ظلال نيتشه" كتاب جديد لمنال إسماعيل

صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب جديد بعنوان "ظلال نيتشه"، للدكتورة منال إسماعيل مرعي.

يوضح الكتاب الفلسفة النيتشوية في إطار قراءة المضمر واستنطاقه وتحليل المصرح عنه فيها، وكذلك المنطوق والمسكوت عنه، عبر تتبع ظلالها العربية والغربية.

وتعد فلسفة نيتشه واحدة من الفلسفات الجديرة بالاهتمام والدراسة بوصفها تجربة فكرية خاصة، التي أرادت فتح النوافذ المغلقة في إطار فهم جديد للحقيقة، وتطويع لغوي رمزي واستعاري لها، لتقديمها بوصفها حمّالة أوجه، ومن ثم تقديم رؤية تسعى إلى الخروج من قوقعة المألوف السائد والتقليدي.

كما يتوافر هذا الكتاب بخصم 50% في مراكز البيع الثقافية كافة.