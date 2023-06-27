محافظ أسوان يتابع جهود فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة "، والتي إنطلقت منذ أمس الأول ، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى أنه تم التنسيق المسبق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لإطلاق فعاليات المبادرة الهادفة إلى تحقيق الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المبادرة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان ، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة وزيادة الوزن ، والإعتلال الكلوى )، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة ، وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى ، وفحص الثدى إكلينيكيا ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، وفحص السكر وضغط الدم) .

وأشار إيهاب حنفى، إلي أنه تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ) ، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة .

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