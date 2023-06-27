برشلونة يستهدف نجم فياريال لتعويض بوسكيتس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع أحد نجوم نادي فياريال لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس قائد خط الوسط الدفاعي.

ورحل بوسكيتس عن برشلونة بعد نهاية عقده لينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد 15 عاما قضاها بين جدران ملعب كامب نو.

وأشارت التقارير إلى أن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع محور خط وسط دفاعي خلال الميركاتو الصيفي، ويضع 3 لاعبين كخيارات في هذا المركز وهم جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ ومارتن زوبيميندي نجم ريال سوسيداد وداني باريخو نجم فياريال.

وأوضحت أن باريخو، يعد الخيار الأنسب خاصة وأنه لن يكلف النادي الكثير، حيث يمكنه مغادرة فياريال هذا الصيف مجانا، في الوقت الذي يطلب ريال سوسيداد مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عن زوبيمندي، كما يغالي بايرن ميونخ في كيمتش.

ولعب باريخو، صاحب الـ34 عاما، 37 مباراة مع فياريال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف، وصنع 50 فرصة للتسجيل لزملائه.