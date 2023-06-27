عماد زيادة ينشر صورة له من جبل عرفات أثناء أداء الركن الأعظم

شارك الفنان عماد زيادة، جمهوره صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من جبل عرفات، حيث سافر منذ عدة أيام إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكتب عمادة زيادة، تعليقا على الصورة : "لبيك اللهم لبيك.. اللهم تقبل منا الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبه عيد الأضحى المبارك".

يذكر أن عماد زيادة شارك في عدد من الأعمال الدرامية مؤخرا من بينها مسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، والذي كان يجسد خلال أحداثه شخصية " بكري زلط " كبير الغجر، وكان طرفا في الصراع بين عساف وغفران.

كما شارك في بطولة مسلسل ولد الغلابة بشخصية رشوان، ومسلسل لؤلؤ مع الفنانة مي عمر.