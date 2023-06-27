استعدادا لعيد الأضحى.. ضبط وإعدام طن لحوم مصنعة فاسدة في دمياط

شنت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب اغذية دمياط بعمل حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق ،استعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك تحت اشراف الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائيةبالتزامن مع حملات مراقبة الاغذية بادارة كفر البطيخ والزرقا .

تمكنت تلك الحملات من المرور على ٧٧ منشأة غذائية متنوعة ومحال بيع وتجهيز اللحوم والمستودعات والمصانع والمخابز، و٥٠ منشاة تدار بدون ترخيص، و٥ منشات بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير ١٣٠ محضر جنحة صحية ،وتم ضبط ١١٦ كيلو برجر وكفتةغير صالحة للاستهلاك الادمى ،و ١٠٠ كيلو سمن بلدى مجهول المصدر،كما تم ضبط اغذيه تم اعدامها ٤٠٠ كيلو مصنعات دواجن ومنتجات البان وشيبسى ومعلبات واغذية متنوعة،و ١٢٠ لتر عصائر و مشروبات وزيت طعام سبق استعماله وعينات تم سحبها ١٦عينة عبارة لحوم مجمدة ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم وذلك لفحصها للصلاحية للاستهلاك الادمى،حيث تم عرض محاضر الضبط على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعلن مديرية الصحة عن استمرار الحملات تزامنا مع اجازة عيد الاضحى المبارك لضبط الأسواق والحفاظ علي الصحة العامة .

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة حيث تواصلت " المحافظ " مع البائعين وأكدت على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها ، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.



وفى سياق متصل ،وجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتة الى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها ،مؤكدة على التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.