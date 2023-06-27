فرع ثقافة أسيوط يكرم الأدباء الفائزين بالنشر الإقليمى

نظم فرع ثقافة أسيوط حفل تكريم الأدباء الفائزين بالنشر الإقليمى والذي تنظمه إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة أسيوط برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع ونادي الأدب المركزي برئاسة الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي أدب أبنوب بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان

وخلال الحفل تم تكريم الشاعر صهيب شعبان والشاعر روماني يسري والشاعر كمال عقوقة والشاعرة هناء ابو شنيف والشاعر عصمت نفادي والشاعر اشرف عبدالرحيم والشاعر عبد الرؤوف الدالي والشاعر محمود عبد الستار

بدأت فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية للشاعر وليد حشمت والذي أثنى على كل رؤساء نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط معلناً أن الاحتفالية جاءت ختاماً لانشطة نادي الأدب المركزي بأسيوط موجهاً الشكر لكل من ساهم في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي على مدار عامين متتاليين

بينما عبر ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي - خلال كلمته - عن سعادته البالغة لوجوده وسط الإبداع الأدبي وقد أشاد بمحافظة أسيوط لحصولها على الجانب الأكبر في النشر الإقليمى لفوز ٨ من ابناءها الأدباء المتميزين ممن لهم بصمة مؤثرة في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي موجهاً الشكر لكل من ساهم في تشجيع الابداع الادبي ورعايته وايجاد الحوافز الكفيلة بالكشف عن المواهب الابداعية الأدبية واختتم حديثه بتقديم التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

ووجه الشاعر عبد الحافظ بخيت التهانى للأدباء الفائزين بينما وجه الشكر والتقدير للأستاذ ضياء مكاوي على دعمه الكامل واللامتناهي للأدباء حتى أصبحت محافظة أسيوط منارة ثقافية تنير دروب الأدب وتقدم العديد من الفعاليات الأمسيات والندوات التثقيفية الأدبية التي تضفي بهاءاً وتنويراً

وعبر ياسر خليل الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر عن سعادته للمشاركة في حفل تكريم الأدباء الفائزين بالنشر الإقليمى بأسيوط قائلاً ان النشر الإقليمى هو تكريم في حد ذاته للأدباء لنشر إبداعاتهم الأدبية وإتاحة الفرصة للعديد من القراء للإطلاع علي مختلف النصوص الأدبية للأدباء

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الأدباء الفائزين بالنشر الإقليمى ومنحهم شهادات تقدير تقديراً لما قدموه من محتوى ثقافي وادبي متميز

جاء ذلك بحضور نخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط وعلى رأسهم الشاعر عبد الحافظ بخيت عضو اتحاد كتاب مصر والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر والأديب رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط والشاعر الاستاذ مدثر الخياط رئيس رابطة الادباء والشعراء الثقافية ورابطة الزجالين ونادي أدب القوصية والشاعر ياسر خليل والشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الشئون الثقافية بالفرع والشاعر محمود شوقي ابو ناجي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بابوتيج والشاعر احمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأسيوط الجديدة .