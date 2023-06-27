طوارئ بالحكومة: 5 إجراءات مكثفة استعدادًا لأيام عيد الأضحى

أعلنت كافة أجهزة الدولة حالة الطواريء استعدادًا لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تشديد الاجراءات في المناسبات الدينية والمناسبات العامة؛ لحماية المواطنين وضمان راحتهم ورفاهيتهم، وتوفير كافة الخدمات والسلع التي يحتاجها المواطنون على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض البوابة نيوز أهم الإجراءات الحكومية في التقرير التالي:

مراقبة الأسواق الغذائية ومحلات الجزارة والمطاعم

أكدت وزارة الزراعة على تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، لتأكد من سلامة المعروض، مع رصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بالمجازر في المحافظات، وتقديم الدعم للاطباء البيطريين، وتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

كما أعلنت "الزراعة" استمرار معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس، لتقديم الخدمات خلال إجازة العيد، لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين.

كما يستمر عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وأعلنت الوزارة عن وضخ كميات من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالقاهرة والمحافظات. كما تستقبل الوزارة شكاوى المواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مدار الساعة، والاجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

وفي نفس الإطار أعلنت وزارة الصحة خطة مكثفة لتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول اللحوم في عيد الأضحى.والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

إضافةً إلى المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلًا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها.

كما سيتم تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

الحدائق العامة تتزين

تستعد الحدائق العامة التابعة لوزارة الزراعة لاستقبال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.

وتفتح حدائق الأورمان، والأسماك، وجنينة الحيوان، في القاهرة، أبوابهم أمام الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك، كما تستقبل حديقتي الحيوان بالإسكندرية والفيوم، لأول مرة بعد تطويرهما الزائرين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق خاصة بحدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، كما تستعد عددا من المتاحف الموجودة بالحديقة للزوار منها متحف الرى، ومتحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط.وتتميز حدائق القناطر الخيرية تتميز باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام ومنها النخل الملوكي.

بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات إستعدادًا للعيد.

تأمين دور العبادة وتسيير الحركة المرورية

اعتمدت وزارة الداخلية خطة الطواريء خلال أجازة عيد الأضحى المبارك من خلال نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، إضافة إلى التصدي الحاسم والمباشر لمحاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

كما تعمل الوزارة على تعزيز التواجد الأمني أمام دور العبادة على مستوى الجمهورية وساحات صلاة العيد التي تشهد تجمعات المواطنين، والاماكن الترفيهية والمنشآت الحيوية.

ضبط الأسعار بالأسواق

أعلنت شرطة التموين شن حملات تموينية مكثفة خلال أيام العيد، للحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين ومكافحة طرح سلع غذائية مغشوش، والتصدي لمحاولات استغلال فترة أجازة العيد؛ للتلاعب بأسعار السلع، عبر حجب أو تجميع السلع الغذائية، أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي نفس الإتجاه أكد جهاز حماية المستهلك على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وعقد غرفة عمليات للطواريء بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات، واستقبال شكاوى المواطنين عن السلع والخدمات، والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

تكثيف طبي بالمستشفيات و2229 سيارة اسعاف مجهزة

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها للتأمين الطبي خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ 10 لانش إسعاف نهري.

كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق)، التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما تم انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة. كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.