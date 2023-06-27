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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"شرف ليا".. وائل غنيم يعلن انضمامه لـ"حياة كريمة": "الحمدلله على النعمه دي"

وائل غنيم
وائل غنيم
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أعلن وائل غنيم، مساء أمس الأثنين، تطوعه للعمل في مؤسسة حياة كريمة قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال "غنيم" في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من كرم ربنا وفضله مجموعة من حياة كريمة دعوني للمشاركة واليوم ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا واخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "لما طلب مني المشاركة انا مسمعتش التفاصيل قولت أنا جاهز وبعتوا "الفيست"، وأنا كدة بقيت "حياة كريمة" ودة شرف لأن دي حاجة بنعملها إبتغاءًا لوجه الله".

وتابع: "الحمد الله على النعمة دي وبتمنى الناس تتطوع وبشكر كل متطوع لحد سيادة الرئيس اللي اهتم بحياة كريمة والناس دي عاملة جهد كبير".

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