محافظ بني سويف يناقش مع رئيس الغرفة التجارية مضاعفة الجهود في التوسع بالمنافذ والمعارض

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الثلاثاء، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك بعد التشكيل الجديد الذي أسفرت عنه الانتخابات التي أعلنت نتائجها في الشهر الجاري .

ناقش المحافظ آليات استمرار ومضاعفة الجهود الهادفة إلى تفعيل دور الغرفة والشُعب التجارية المختلفة، خاصة التي تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية في سبيل توفير احتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة قدر الإمكان، وذلك من خلال التوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة التي تجوب المدن والقرى .

كما ناقش المحافظ الموقف الحالي، لاستعداد الغرفة التجارية لعيد الأضحى المبارك، ودورها في دعم جهود المحافظة والتموين في زيادة عدد شوادر اللحوم على مستوى المراكز والتعاون في دعم اللحوم من أجل تخفيض سعرها مقارنة بالسوق

تطرق الاجتماع لمناقشة الخطة الجديدة للغرفة التجارية ببني سويف، التي تتضمن حزمة من الجهود المبذولة لدعم جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع ودعم جهود التموين في مجال دعم جهود الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.