احتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج

تحتفل شبكة القرآن الكريم بموسم الحج، وذلك من خلال عدة برامج وفقرات مخصصة للتعريف بموسم الحج من خلال هذه البرامج.

- برنامج بعنوان “في رحاب الحرمين الشريفيين” وتبلغ مدته ٥ دقائق ويذاع بشكل يومي.

ويتناول البرنامج الحرمين الشريفين من ناحية التاريخ والعمارة والكعبة المشرفة عبر التاريخ والمراحل التي مرت بها وصولاً الي العصر الحاضر.

- برنامج “خذوا عني مناسككم” وتبلغ مدته 3 دقائق ويذاع يومياً.

- برنامج بعنوان “الكعبة المشرفة في موكب الزمان”.

هذا بالاضافة إلى تطويع باقي البرامج للحديث عن المناسبة.

كما تقوم الشبكة بنقل احتفال الشبكة علي مدار ثلاثة عشر يوما من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام ولمدة ساعة اعتبارا من اول ذو الحجة وذلك بعد صلام المغرب.

ويتضمن الاحتفال تلاوة قرانية، كلمة لكبار علماء الازهر والاوقاف، وابتهالات.