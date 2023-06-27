محافظ الأقصر يتفقد اصطفاف مركبات حملة "100 يوم صحة".. صور

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات تدشين حملة "100 يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وإيذاناً بانطلاق الحملة، تفقد محافظ الأقصر، أعمال اصطفاف السيارات الطبية المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والمركبات المُشاركة بها، وسيارات الإسعاف، حيث تعرف المحافظ على تجهيزات تلك السيارات والمركبات وجاهزيتها لأداء دورها ضمن أهداف الحملة.

ويتم من خلال هذه السيارات، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات والتخصصات الطبية الأخرى، منها الأسنان، والباطنة، والجراحة، والأنف والأذن، والجلدية.

ووجه المحافظ، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الحملة ورعاية الرئيس لها يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تُقدم في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بتلك الخدمات لها في شتى أنحاء المحافظة.

فيما أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن حملة "100 يوم صحة" تعتمد على تكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وأضاف أيوب، أنه سيتم من خلال مبادرة "100 يوم صحة" ، تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

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