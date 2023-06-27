حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وثورة يونيو المجيدة

يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان التهنئة: “و بأصدق الأمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى - عز وجل - أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها”.

كما يتقدم حسين زين بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وللسادة الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية .

ويتزامن مع هذه المناسبة الجليلة مناسبة عظيمة يعتز ويفخر بها المصريون وهى ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، التى أنقذت الوطن من دوامة العنف والانهيار وبعناية الله ولطفه حفظ شعب مصر وأنعم عليه بالأمن والأمان والاستقرار.

وقال حسين زين في البيان، إن ثورة يونيو نقطة تحول كبيرة وانطلاقة عظيمة نحو بناء جمهورية جديدة حمل أمانتها ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط مخاطر وتحديات جسيمة ، وحمى إرادة الشعب جيش وطني عظيم وبفضل الله وتكاتف المصريين تمكنا من عبور تلك المخاطر والصعاب لنمضى بخطى واثقة على طريق الإصلاح و التنمية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة نواكب بها متغيرات وتطورات عالمية كبيرة، وستضع مصرنا الغالية فى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف حسين زين، أن ما تحقق من انجازات وتنمية في كافة المجالات منذ ثورة يونيو فى ظل القيادة الواعية الحكيمة قد مكن الوطن من مواجهة أزمات اقتصادية عالمية طاحنة، ولدينا ثقة تامة بأننا سنعبر أيضا تلك الأزمات.