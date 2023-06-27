أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش بالقاهرة الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة حاسمة لتجار المواد المخدرة قبل ساعات من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بعد ضبط 3 تجار بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر، قبل توزيعها على المتعاطين في العيد.

وبدأت الواقعة عندما ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تمكنت قوات الشرطة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.