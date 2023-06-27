الزمالك يضع شرطين للعفو عن سيف جعفر بعد توقيعه لبيراميدز

تدخل وسطاء من ابناء الزمالك في الساعات الماضية، وذلك لتقريب وجهات النظر بين إدارة النادي واللاعب سيف فاروق جعفر الذى قام بالتوقيع لفريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد .

ووضعت إدارة الزمالك شرطين لعودة سيف جعفر، الأول إنهاء علاقته بنادي بيراميدز بمفرده دون تدخل الزمالك، والثاني الاعتذار لمجلس إدارة الزمالك والجماهير البيضاء، ثم ستجتمع معه إدارة الزمالك ويوقع عقدا جديدا ويستمر مع الفريق بالمواسم المقبلة بشكل طبيعي .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تشكيل الفريق في لقاء غزل المحلة المقرر له مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.