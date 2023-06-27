الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا بعيد الأضحى المبارك

قدم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للواء الوزير أشرف الداودي محافظ قنا.

رافق مطران طيبة للأقباط الكاثوليك كلا من الأب ملاك ناجي، وكيل إداري عام الإيبارشية والأخت كاترين ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا.

عبر الأنبا عمانوئيل للوزير محافظ قنا، عن خالص التهاني القلبية بعيد الأضحى المبارك ، باسم اسرة الإيبارشية ، متمنياً له ولكل معاونيه التوفيق والنجاح من أجل خير أبناء المحافظة، مثنياً وشاكراً على كل المجهودات المتميزة على كافة المستويات وخاصة كل خدمات البنية التحتية بالمحافظة ومشروع القرن حياة كريمة وما يقوم به الوزير من خطة محكمة في متابعة القرارت حتى ترى النور وتنفذ على أرض الواقع.

شكر محافظ قنا مطران الإيبارشية والوفد المرافق له على المشاعر الودودة والطيبة، متمنياً دوام هذه الروح بين أبناء الشعب المصري خلف القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل جاهدة من أجل بناء الجمهورية جديدة.

عبر المحافظ عن تقديره لما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية من خدمات متنوعة للمجتمع خاصة في مجال التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

من جانبه أكد الأنبا عمانوئيل، حرص الكنيسة الكاثوليكية لأن تواصل دورها في خدمة كل أبناء المجتمع المصري وأن تساهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة تحت القيادة السياسية التي تعمل بلا كلل من أجل رفعة مصر وشعبها العظيم.