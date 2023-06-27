الزمالك يحفز اللاعبين بصرف المستحقات قبل مواجهة المحلة

صرف مجلس إدارة الزمالك، جزء من مستحقات اللاعبين المالية المتأخرة وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المحلة بالدوري .

وكان مرتضي منصور رئيس الزمالك قد عقد جلسة مع اللاعبين أكد لهم أن جميع مستحقاتهم المتأخرة لهذا الموسم سيحصلون عليها كاملة، كما أوضح لهم أنهم تحملوا ظروف النادي الصعبة في الأشهر الماضية نظرا للحجز على الأرصدة والإدارة تقدر ذلك .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تشكيل الفريق في لقاء غزل المحلة المقرر له مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.