مساعد وزير الصحة للطب الوقائي يتفقد سير الخدمات بالبحر الأحمر

اجري، صباح اليوم، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي جولة تفقدية برفقة فريق عمل من الوزارة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر رافقه خلال الجولة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة

وقام الدكتور قنديل بالمرور علي مستشفى الحميات ومستشفى سفاجا المركزي والقصير وأماكن تمركز مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

واشاد قندي بالمجهود المبذول مؤكداً ان المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في قطاع الصحة من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات.

وفي نهاية الجولة اجري نائب وزير الصحة اجتماعا موسعة ناقش فيه كافة خطة وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة، فيما ناقش ايضا كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة، بينما شدد علي تقديم افضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

FB_IMG_1687854658084

FB_IMG_1687854652526