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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مساعد وزير الصحة للطب الوقائي يتفقد سير الخدمات بالبحر الأحمر

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة للطب الوقائي يزور مستشفيات البحر الاحمر
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اجري، صباح اليوم،  الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي جولة تفقدية برفقة  فريق عمل من الوزارة  لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر رافقه خلال الجولة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة 
وقام الدكتور قنديل بالمرور علي مستشفى الحميات ومستشفى سفاجا المركزي والقصير وأماكن تمركز مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

واشاد قندي بالمجهود المبذول مؤكداً ان المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في قطاع الصحة من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات. 
وفي نهاية الجولة اجري نائب وزير الصحة اجتماعا موسعة ناقش فيه كافة خطة وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة، فيما ناقش ايضا كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة، بينما شدد علي تقديم افضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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الدكتور اسماعيل العربي الدكتور عمرو قنديل الخدمات الطبية مساعد وزير الصحة وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر