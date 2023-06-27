مواهب دار الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبلة، 30 يونيو الجاري، على المسرح الكبير.

يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر حفلا لطلاب فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبد الستار، بمشاركة فصل البالية تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنيةالشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها: النشيد الوطني، وبلد التاريخ، وسلم على الشهداء، ومصر التي في خاطري، ويا أغلى اسم في الوجود، ومصر يا أم الدنيا، وحبيبتي من ضفايرها، ويا حبيبتي يا مصر، واحلف بسماها، وهنحب مين غيرها، وتحيا مصر، وطوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، وتعرف تتكلم بلدي، وأقوى من الزمن، والمصريين أهما، وابن الشهيد، ومصريتنا وطنيتنا، وإن كان على قلبي، وزي ما هي حبها، وعلى باب مصر .

وقد أقامت دار الأوبرا المصرية عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، شارك بها مختلف فرقها الفنية، وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية، والموسيقية الحماسية.