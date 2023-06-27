بالفيديو.. مدير إدارة المجازر تكشف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

قالت نعمة عارف مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية طب بيطري القاهرة، إن الإدارة تكون في حالة استعداد مستمر طوال الـ24 ساعة، ولكن يتم تكثيف الجهود قبل العيد بشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

وأضافت "نعمة" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن القاهرة بها 6 مجازر من بينهم مجزر البساتين، ويتم العمل على رفع كفاءة المجازر والبنية التحتية داخل كل مجزر، وبيتم تدعيم المجازر بأطباء من الإدارات الخارجية، مشددة على أن المجازر مفتوحة أمام المواطنين لمدة 24 ساعة، بداية من أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق.

وتابعت، أن محافظة القاهرة تتيح المجازر للمواطنين بالمجان، كما أنه يجب أن تكون الأضحية في السن الشرعي للنحر، مشددة على ضرورة عدم ذبح الأضحية في الشوارع والذبح داخل المجازر.