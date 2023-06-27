ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدير إدارة المجازر تكشف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

اللحوم
اللحوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت نعمة عارف مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية طب بيطري القاهرة، إن الإدارة تكون في حالة استعداد مستمر طوال الـ24 ساعة، ولكن يتم تكثيف الجهود قبل العيد بشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

وأضافت "نعمة" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن القاهرة بها 6 مجازر من بينهم مجزر البساتين، ويتم العمل على رفع كفاءة المجازر والبنية التحتية داخل كل مجزر، وبيتم تدعيم المجازر بأطباء من الإدارات الخارجية، مشددة على أن المجازر مفتوحة أمام المواطنين لمدة 24 ساعة، بداية من أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق.

وتابعت، أن محافظة القاهرة تتيح المجازر للمواطنين بالمجان، كما أنه يجب أن تكون الأضحية في السن الشرعي للنحر، مشددة على ضرورة عدم ذبح الأضحية في الشوارع والذبح داخل المجازر.

 

مدير عام المجازر مديرية طب بيطري القاهرة اللحوم العيد مجزر البساتين