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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسية روسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيينا فى الأمم المتحدة

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
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أكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، أن الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة.

 

وذكرت زابولوتسكايا، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها في نيويورك، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة، وأكثر من ذلك تمارس الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس هناك.

 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتصرف ليس فقط بشكل يخالف اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ولكن أيضا المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تنص على أن "الدولة المضيفة يجب أن توفر كل الإمكانيات لأداء البعثة وظيفتها".

 

وشددت زابولوتسكايا على أنه فيما يتعلق باتساع طيف وحجم الانتهاكات، فمن الواضح تماما أن الجانب الأمريكي، على العكس من ذلك، يعمل بشكل هادف لتهيئة أكثر الظروف غير المواتية للبعثة الروسية الدائمة وموظفيها.

 

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