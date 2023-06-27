إزاي تعرف تفرق بين اللحمة الفاسدة والسليمة؟ (فيديو)

قالت نعمة عارف مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية طب بيطري القاهرة، إن هناك اختلافًا كبيرًا بين اللحوم الفاسدة والسليمة، مشيرة إلى أن أول طرق معرفة إن كانت اللحوم سليمة أو فاسدة بالأختام الموجودة عليها.

وأضافت "نعمة" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الأختام توضح مكان الذبح والمجزر التي خرجت منه وأيضا المحافظة وهناك علامة سرية توضح مدى صحة الختم أو التلاعب فيه كذلك يوضح أيضا نوعية اللحوم سواء كانت سنها كبير أو صغير.

وتابعت، أنه يمكن التعرف على نوعية اللحوم (كبيرة - صغيرة)، حيث يعرف أنها كبيرة في السن بلونها الأحمر وبصمتها تكون مربعة، موضحة أن يتم التعرف على اللحوم بأنها صغيرة السن، باللون الأحمر والبصمة المدورة، مبينة أن الأختام مهمة وتوضح مدى سلامة اللحوم ويتم التأكد منها عن طريقها عند المرور للتفتيش على المجازر.

وأردفت، أنه يتم معرفة نوعية اللحوم المستوردة بالختم السداسي البنفسجي، قائلة:« اللون الطبيعي للحوم الأحمر الوردي والغامق والدهن بيكون أبيض وناصع ومتماسك، أما اللحوم الغير الطبيعية مش بيكون لونها كده ونسيجها مش متماسك».