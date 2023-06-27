أبرزها افتتاح بطولة "البادل".. نشاط محافظ جنوب سيناء في 24 ساعة

شهدت مدينتا شرم الشيخ ودهب، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أبرزها افتتاح البطولة الايطالية للعبة البادل والتى تقام فاعليتها بمجمع ملاعب ميدان سوهوسكوير، والبادل هي رياضة من رياضات المضرب، تختلف عن رياضة التنس الأرضي المعروفة في الولايات المتحدة وكندا.

وعادةً ما تلعب البادل بشكل زوجي في ملعب مُغلق بحوالي 25% أصغر من حجم ملعب التنس. تَكمن الاختلافات الرئيسية في أنَّ الملعب به جدران زجاج ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الإسكواش.

وحضر البطولة مجموعة من اللاعبين الدوليين ومنهم راميرو المصنف السابع عالميا للعبة التنس، و لويجيو دى بيادجيو لاعب كرة القدم الشهير بنادى روما نجم كاس العالم ٩٨ .

وأجرت قناة “سكاي نيوز اسبورت" وقناة “اسكاى تى” ايطاليا، بعمل حديث مع محافظ جنوب سيناء والذى أكد من خلاله على ترحيبه بالبطولة ومنظميها والمشاركين فيها وقدم لهم الشكر على اختيارهم مدينة شرم الشيخ التي تفتح ذراعيها دائما للسياحة الرياضية والتي أقميت على أرضها عدة بطولات رياضية مختلفة كما استضافت مؤخرا المنتخب الأوليمبى الإيطالى للسباحة لمدة شهر للتدريب.

واكد المحافظ على العلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا حكومة وشعبا والتشابة في كثير من الخصال للشعبين، كما أن السياحة بدأت في شرم الشيخ معتدة على السائحين الايطاليين، وأكد اننا نمتلك مدينة رياضية متميزة قادرة على استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

كما قدم المحافظ دعوة للفرق الرياضية الإيطالية الكبرى لكرة القدم لإقامة معسكراتهم التدريبة في شرم الشيخ خاصة في فصل الشتاء، لما تتميز به المدينة من طقس مشمس لايوجد مثيلا له في القارة الأوروبية.

وحول سؤال عن دعمه لرياضة البادل ونشرها قال المحافظ بانه سيبحث مع عدد كبير من الفنادق لإقامة ملاعب لهذة الرياضة وإقامة بطولات عليها وستقوم المحافظة بتسخير إمكاناتها لنشر هذه اللعبة ، وقدم الوفد الايطالى الشكر للمحافظ على رعايته للبطولة لتميز العلاقات المصرية الإيطالية ولتوافر عدة مقومات تملكها مدينة شرم الشيخ لاستضافة وانجاح جميع البطولات الرياضية الدولية.

وفي مدينة دهب، افتتح المحافظ عددا من المحال التجارية المختلفة النشاط بالمشروع السياحي دهب سكوير والذى يضم 49 محلا متنوعا وماركت هايبر وسينما ومسرح ومطاعم عالمية وملاهى وحدائق وكافيهات ونافورة راقصة، والذى يعد أحد الإضافات السياحية والترفيهية الهامة بمدينة دهب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تجول المحافظ سيرا على الاقدام بمشاية المدينة وأثنى على أعمال التجميل والنظافة والإضاءة وتنوع الأنشطة التي تخدم السياح بمختلف جنسياتهم، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وقدم عيدية العيد على الاطفال.

ورافق المحافظ اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للتعاون الدولى واللواء احمد جميل رئيس مدينة دهب ورجل الأعمال تونى كازامياس، ولفيف من شيوخ وعواقل البدو والنائب سليمان عطيوى عضو مجلس النواب.

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