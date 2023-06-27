بالفيديو.. طيار مصري يحقق حلم والدته ويقود طائرتها إلى الحج

كشف الطيار عبد الله بهي، كواليس مفاجأته لوالدته وقيادته لطائرتها المتجهة للحج، قائلًا: "قلت لوالدتي وأنا بوصلها المطار إني للأسف مش هينفع أطلع الرحلة دي عشان ظروف معينة، وأنه عقب توصيلها للمطار سيتجه في رحلة أخرى للكويت".

وقال "بهي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "إن لم يقل لأي شخص من أسرته على المفاجأة التي يقوم بها لوالدته"، موضحًا: "سلمت عليها وودعتها كأني مش هشوفها إلا لما ترجع من السعودية بعد أداء فريضة الحج، ثم عدت مرة أخرى إلى مقر قيادة الطائرة ورتبت كل شيء مع طاقم الضيافة".

وتابع: "طاقم الضيافة كانوا سعداء وساعدوني في تجهيز كل شيء على الطائرة، بحيث إنه بمجرد وصولها شخص أخر يبلغني بوصول الحافلة التي تتواجد به، ثم فاجأتها".

وأردف: "كنت واقف في باب تاني وهي طالعة على السلم علشان أكون مستعد وأول ما شوفتها روحت للباب الذي سأستقبلها منه، وكان أحد زملائي يقوم بتصويري"، مؤكدًا: "أمي لما شافتني تفاجأت جدًا لأنها كانت مقتنعة إني رايح الكويت وكل شوية كنت بكلمها أطمن عليها وبقولها إني على الطيارة ومسافر وأول ما شافتني اتخضت فعلا لأنها مكنتش متوقعة".

وأشار إلى أنه قام بهذه المفاجأة لها لأكثر من سبب أبرزهم أنها سافرت للحج بمفردها دون والده وبالطبع قلقة رغم أنها لم تكن المرة الأولى التي تركب فيها الطائرة، كما أنه كان حلم حياتها، قائلًا: "طول عمرها كانت دايما تقولي نفسي أشوفك على طيارة وأبقى أنا وانت على طيارة واحدة وكان نفسي أحقق لها الحلم دا والحمدلله حققته لها".