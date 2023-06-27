بالفيديو| الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا هذا الأسبوع بالشعور بارتفاع في نسب الرطوبة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وهو من المتوقع أن يستمر هذا الطقس اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، حتي مطلع الأسبوع القادم، ولكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت أن زيادة نسب الرطوبة تزيد من الشعور بدرجات الحرارة، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نسب الرطوبة تكون 37 أو 38 درجة، إضافة إلى تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر، يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأردفت أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير، وتكون الاجواء معتدلة تماما على أغلب محافظات الجمهورية، لأنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، وبالتالي تلطيف الأجواء خلال الساعات الأخيرة من المساء والساعات الأولي من الصباح الباكر.