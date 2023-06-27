تقرير: أضرار المساكن في أوكرانيا تجاوزت 54 مليار دولار منذ بداية الحرب

ذكر تقرير أوكراني حديث أنه نتيجة للتدخل الروسي الشامل، تأثر 8.6% من المساحة الإجمالية للمنازل في أوكرانيا، حيث بلغ إجمالي الخسائر المباشرة أكثر من 54 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن تقرير تحليلي - أصدرته كلية كييف للاقتصاد - إنه "اعتبارًا من نهاية مايو 2023، بلغ مجموع الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنازل السكنية في أوكرانيا نتيجة للحرب الشاملة أكثر من 54 مليار دولار، وهذا يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول في أوكرانيا وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة فريق تابع للكلية".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنازل المتضررة أو المدمرة 87 مليون متر مربع أو 8.6% من إجمالي مساحة المساكن في أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، تعرضت المنازل السكنية في منطقة دونيتسك (84400 وحدة سكنية) ومنطقة كييف (22700) ومنطقة لوهانسك (11300) ومنطقة خاركيف (9800) ومنطقة ميكولايف (7500) لأكبر قدر من الدمار.

وفي كييف، تم تدمير وإتلاف 454 مبنى سكنيا، وبلغ مجموع الخسائر 734 مليون دولار.

وأوضح التقرير أنه تم جمع حوالي 60 مليار دولار في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن؛ حيث ستستخدم هذه الأموال لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.