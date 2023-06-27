برلمانية: ثورة 30 يونيو ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل عالقة وراسخة في قلب ووجدان جموع الشعب المصري العظيم، لأنها خلصتنا من جماعة إرهابية طاغية كانت تريد هدم الدولة المصرية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو هي الأهم في تاريخ الوطن، ولولاها ما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، موجهة التحية والتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة التي انحازت إلى إرادة المصريين في ثورتهم التاريخية ضد الجماعة الإرهابية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الوطني الشريف الذي أنقذ مصر من مؤامرات شيطانية خبيثة كانت تستهدف أمنها واستقرارها.

وأكملت النائبة ندى ألفي ثابت: "عادت مصر إلى مكانتها المعروفة إقليميًا ودوليًا بعد ثورة 30 يونيو، وها هي الآن تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والرخاء بعد أن حققت تقدمًا ملحوظًا في كافة المجالات".

وتقدمت النائبة، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن المسلمين والأقباط في مصر يجمعهم حب الوطن، وتربطهم علاقات قوية قائمة على الأخوة والمحبة.