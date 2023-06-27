اعترافات تاجر عملة ضبط في الشروق: «طمعت في تحقيق الثراء السريع»

فتحت نيابة الشروق وبدر تحقيقات موسعة في واقعة ضبط شخص وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة الشروق، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالمخالفة لأحكام القانون وطمعا في تحقيق الثراء السريع.

وفي وقت سابق، كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وتعود الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) .. حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.