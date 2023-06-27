مسئول أوكراني: الجيش الروسي يقصف منطقة خيرسون 55 مرة خلال 24 ساعة

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 55 غارة على منطقة خيرسون.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية قوله: "خلال اليوم الماضي شن الروس 55 غارة، حيث أطلقوا 264 قذيفة هاون ومدفعية وجراد ودبابات وطائرات دون طيار".

ووفقا له، قصف الجيش الروسي الأحياء السكنية ما أدى إلى إصابة شخصين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.