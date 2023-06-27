يا ليلة العيد آنستينا.. أيقونة السعادة التي تغيرت كلماتها 3 مرات لأسباب سياسية

كل عام وأنتم بخير أعزاءنا القراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وإذا جينا للكلام الجد فإن فرحة الأعياد في مصر لا تكتمل إلا بسماع أغنية يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا لكوكب الشرق ام كلثوم والتي شدت بصوتها الملائكي وأنغامها الساحرة وكلماتها المبهجة في فيلم دنانير.

وتقول كلمات هذه الأغنية:

يا ليلة العيد آنستينا... وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد

هلالك هل لعنينا... فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا... على قدومك يا ليلة العيد

جمعتي الأنس ع الخلان... ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان... يحيي الفجر ليلة العيد

حبيبي مركبه تجري... وروحي فى النسيم تسري

قولوا له يا جميل بدري... حرام النوم فى ليلة العيد

يا نور العين يا غالي... يا شاغل مهجتي وبالي

تعالى اعطف على حالي... وهني القلب بليلة العيد

* والمقطع الاخير من هذه الاغنية بفيلم دنانير عام 1939 كان منها يمدح هارون الرشيد وجعفر البرمكي فغنته كالآتي:

'''يا دجلة ميتك عنبر... وزرعك في الغيطان نور'''

'''يعيش هارون يعيش جعفر... ونحيي لكم ليالي العيد'''

* إلا أنه بعد مرور 5 سنوات وتحديدًا في 17 سبتمبر 1944، أنعم الملك فاروق الاول على ام كلثوم، بوسام الكمال ليصبح لقبها "صاحبة العصمة" بعد ما غنت له هذه الأغنية في حفل النادي الأهلي، وفي هذا الحفل الذي كان يوافق عيد جلوس الملك فاروق قامت أم كلثوم بتعديل كلمات الجزء الأخير من الأغنية ليصبح كالآتي:

يا نيلنا ميتك سكر... وزرعك فى الغيطان نور

يعيش فاروق ويتهنى... ونحيي لُه ليالي العيد

* وإذا كان بناء على هذا تم تغيير المقطع الأخير مرتين، فلم تكن هذه هي النهاية: فقد تم تعديل كلماته مرة ثالثة ليصبح:

يا نيلنا ميتك سكر... وزرعك فى الغيطان نور

تعيش يا نيل ونتهنى... ونحيي لك ليالي العيد