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الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 يونيو 2023.

وفيما يلي بيان بالأسعار، وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو:

30.8352 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي نحو:

33.6258 جنيه للشراء، مقابل 33.7665 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو:

39.2008 جنيه للشراء، مقبل 39.3700 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو:

34.5260 جنيه للشراء، مقابل 34.6797 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو:

21.5420 جنيه للشراء،  مقابل 21.6327  جنيه للبيع.

كما سجل سعر دولار كندي نحو:

23.4185 جنيه للشراء، مقابل 23.5194  جنيه للبيع.

وسجل سعر دولار أسترالي نحو:

20.5794 جنيه للشراء، مقابل 20.6679 جنيه للبيع. 

وسجل اليوان الصينى نحو:

4.2617 جنيه للشراء، مقابل 4.2799 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو:

8.2214 جنيه للشراء، مقابل 8.2547 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو:

100.3130 جنيه للشراء، 100.7471 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو:

8.3949 جنيه للشراء، مقابل  8.4289 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو:

81.7758 جنيه للشراء ، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو:

80.0869 جنيه للشراء، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو:

8.4619 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.

كما سجل دينار أردني نحو:

43.4299 جنيه للشراء، مقابل 43.6713 جنيه للبيع.

اسعار العملات العملات اليوم