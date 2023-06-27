أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 يونيو 2023.
وفيما يلي بيان بالأسعار، وجاءت علي النحو التالي:
سجل سعر الدولار الأمريكي نحو:
30.8352 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو الأوروبي نحو:
33.6258 جنيه للشراء، مقابل 33.7665 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو:
39.2008 جنيه للشراء، مقبل 39.3700 جنيه للبيع.
أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو:
34.5260 جنيه للشراء، مقابل 34.6797 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو:
21.5420 جنيه للشراء، مقابل 21.6327 جنيه للبيع.
كما سجل سعر دولار كندي نحو:
23.4185 جنيه للشراء، مقابل 23.5194 جنيه للبيع.
وسجل سعر دولار أسترالي نحو:
20.5794 جنيه للشراء، مقابل 20.6679 جنيه للبيع.
وسجل اليوان الصينى نحو:
4.2617 جنيه للشراء، مقابل 4.2799 جنيه للبيع.
وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:
سجل سعر الريال السعودي نحو:
8.2214 جنيه للشراء، مقابل 8.2547 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو:
100.3130 جنيه للشراء، 100.7471 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو:
8.3949 جنيه للشراء، مقابل 8.4289 جنيه للبيع.
كما سجل سعر دينار البحرين نحو:
81.7758 جنيه للشراء ، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.
وسجل ريال عماني نحو:
80.0869 جنيه للشراء، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.
وسجل ريال قطري نحو:
8.4619 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.
كما سجل دينار أردني نحو:
43.4299 جنيه للشراء، مقابل 43.6713 جنيه للبيع.