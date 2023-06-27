ترودو يأمل في العودة إلى التعاون مع روسيا في القطب الشمالي

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن أمله في العودة إلى التعاون مع روسيا في القطب الشمالي، رغم أن الأمر المستحيل على حد قوله مع استمرار الصراع في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال ترودو للصحفيين بعد محادثات مع زعماء الدول الاسكندنافية في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك: "آمل أن نصل إلى النقطة التي يمكننا من خلالها العودة للعمل مع روسيا".

وجاء تصريح ترودو ردا على سؤال هل الدول الاسكندنافية قادرة على الاستجابة لمشكلة تغير المناخ دون التعاون مع روسيا في القطب الشمالي. ووفقا لترودو، فإن مثل هذا التعاون مع روسيا مستحيل طالما الصراع حول أوكرانيا قائم.

ومجلس القطب الشمالي، الذي تأسس في عام 1996، هو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يعزز التعاون في المنطقة، وخاصة في مجال حماية البيئة. ويضم المجلس الدنمارك (بما في ذلك غرينلاند وجزر فارو) وأيسلندا وكندا والنرويج وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والسويد. وتتناوب الدول على الرئاسية كل عامين. وانتقلت الرئاسة إلى روسيا في مايو 2021. وفي مارس 2022، أعلنت الدول الغربية المشاركة في المجلس تعليق أي أنشطة للجمعية احتجاجا على الأحداث في أوكرانيا.