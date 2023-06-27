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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مأساة في حدائق أكتوبر.. ابن يبلغ عن تعاطي والده المخدرات والأم تحاول الانتحار قفزًا من البلكونة

أرشيفيه
أرشيفيه
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واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، عند تمكن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من الهروب من منزله والإبلاغ عن والده بتعاطي المواد المخدرة وفور ضبط الأب قامت الأم بمحاولة إنهاء حياتها قفزا من البلكونة.

كانت البداية بتلقي الرائد فريد معاذ قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طفل 9 سنوات يفيد احتجاز والده له وتعاطيه المواد المخدرة داخل منزلهم وأنه نجح في الهروب للإبلاغ عنه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين صحته وجرى ضبط والد الطفل وعقب ذلك قامت والدة الطفل بإلقاء نفسها من بلكونة الشقة في محاولة لإنهاء حياتها لشك زوجها في سلوكها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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